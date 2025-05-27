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В Сумах ночью раздалась серия взрывов
Город атаковали вражеские ударные беспилотники.
В Сумах в ночь на 27 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Сумах был слышен взрыв", - сообщают корреспонденты Общественного.
Впоследствии журналисты издания проинформировали о новой серии взрывов в городе.
Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских ударных беспилотников.
Мониторинговые каналы сообщали, что несколько вражеских дронов-камикадзе двигались в направлении Сум.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 27 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .
Мы ранее информировали, что захватчики нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар .