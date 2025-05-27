В Сумах ночью раздалась серия взрывов

Взрывы раздались в Сумах / © Associated Press

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В Сумах в ночь на 27 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Сумах был слышен взрыв", - сообщают корреспонденты Общественного.

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Впоследствии журналисты издания проинформировали о новой серии взрывов в городе.

Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских ударных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщали, что несколько вражеских дронов-камикадзе двигались в направлении Сум.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 27 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

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Мы ранее информировали, что захватчики нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар .