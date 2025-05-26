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В Харькове и Киеве ночью раздались взрывы
Города атаковали вражеские беспилотники.
В Харькове в ночь на 26 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом информирует Общественное.
«В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного», — информирует издание.
Сообщается, что город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.
Кроме того, сообщается о взрывах в Киеве, где также объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.
Глава КМВА Тимур Ткаченко призвал оставаться в безопасных местах до отбоя.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в результате удара по Киевской области четыре человека погибли, еще 31 человек пострадал.