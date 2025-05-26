ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
608
Время на прочтение
1 мин

В Харькове и Киеве ночью раздались взрывы

Города атаковали вражеские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Украину атакуют БпЛА

Украину атакуют БпЛА / © ТСН.ua

В Харькове в ночь на 26 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом информирует Общественное.

«В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного», — информирует издание.

Сообщается, что город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

Кроме того, сообщается о взрывах в Киеве, где также объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Глава КМВА Тимур Ткаченко призвал оставаться в безопасных местах до отбоя.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в результате удара по Киевской области четыре человека погибли, еще 31 человек пострадал.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie