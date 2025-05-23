Беспилотники ударили по Черновицкой области: что известно

Беспилотник.

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Утром 23 мая Черновицкую область атаковали российские беспилотники. Повреждена железнодорожная станция. Обошлось без травмированных.

Об этом сообщил руководитель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"На рассвете Буковину атаковали вражеские беспилотники. Благодаря слаженной работе воинов ПВО уничтожено несколько враждебных целей", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, в результате падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области. Пожар оперативно локализован.

Напомним, этой ночью воздушная тревога на Буковине продолжалась с 04:11 до 05:22. Военные предупреждали об угрозе беспилотников. Впоследствии в Черновицкой области раздались взрывы.

Утром в УЗ сообщили о том, что войска РФ атаковали железную дорогу в Черновицкой области. Зафиксированы повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших среди работников и пассажиров.

Дата публикации 20:18, 21.05.25 Количество просмотров 31 Дети среди пострадавших: жуткий удар по Киевщине! Сумы без света и воды