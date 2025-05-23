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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы российских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Утром 23 мая в Киеве и ряде соседних областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти до укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Заметим, что в столице тревога была объявлена в 07:49, а в Киевской области - еще в 03:58. Из-за угрозы беспилотников в соседних регионах также раздаются сирены. По информации мониторинговых каналов, в небе фиксируют около 30 дронов.

Карта тревог на 07:50 пятницы, 23 мая.

Карта тревог на 07:50 пятницы, 23 мая.

Как сообщалось, ночью 23 мая дроны РФ атаковали Украину. Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В частности, в Черновицкой области раздались взрывы. На Буковине российские оккупанты атаковали железную дорогу.

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