В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

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Утром 23 мая в Киеве и ряде соседних областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти до укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

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Заметим, что в столице тревога была объявлена в 07:49, а в Киевской области - еще в 03:58. Из-за угрозы беспилотников в соседних регионах также раздаются сирены. По информации мониторинговых каналов, в небе фиксируют около 30 дронов.

Карта тревог на 07:50 пятницы, 23 мая.

Как сообщалось, ночью 23 мая дроны РФ атаковали Украину. Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В частности, в Черновицкой области раздались взрывы. На Буковине российские оккупанты атаковали железную дорогу.

Дата публикации 20:18, 21.05.25 Количество просмотров 31 Дети среди пострадавших: жуткий удар по Киевщине! Сумы без света и воды