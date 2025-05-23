- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2661
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью 23 мая дроны РФ атаковали Украину: где звучали взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 23 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
Сyмщина;
Лубны (Полтавщина);
Миргородский р-н (Полтавщина);
Кременчуг (Полтавщина);
Николаевщина;
Згуровка (Киевщина);
Чугуевский р-н (Харьковщина);
Николаев;
Хмельницкая область;
Черновицкая область;
Чугуев/р-н;
Ивано-Франковская;
Белая Церковь/р-н (Киевщина);
Покровск/Р-н (Донеччина).
Напомним, что в Запорожье раздались взрывы.
Россияне продолжают атаковать украинские города.