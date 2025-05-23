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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью 23 мая дроны РФ атаковали Украину: где звучали взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 23 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Сyмщина;

  • Лубны (Полтавщина);

  • Миргородский р-н (Полтавщина);

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Николаевщина;

  • Згуровка (Киевщина);

  • Чугуевский р-н (Харьковщина);

  • Николаев;

  • Хмельницкая область;

  • Черновицкая область;

  • Чугуев/р-н;

  • Ивано-Франковская;

  • Белая Церковь/р-н (Киевщина);

  • Покровск/Р-н (Донеччина).

Напомним, что в Запорожье раздались взрывы.

Россияне продолжают атаковать украинские города.

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