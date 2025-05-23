Три знака, которым сегодня лучше ни с кем не общаться

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Содержание Овен Близнецы Рыбы

Сегодня, 23 мая, побыть в одиночестве рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них при этом лучше вообще воздержаться от общения.

Овен

Овнам желательно ни с кем не общаться уже хотя бы потому, что в противном случае — столкнувшись с неприятными им людьми — они рискуют не только всерьез испортить себе настроение, но и наговорить собеседникам массу неприятных вещей, о чем они очень скоро пожалеют.

Близнецы

Близнецам, которые без общения чувствуют себя как рыбы без воды, звезды разрешают общаться со всеми, кроме самых родных и близких людей. Ссора с ними станет особенно обидной и досадной — нужно избегать встречи с ними, поскольку она может закончиться не самым приятным образом.

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Рыбы

Рыбам сегодня не стоит ни с кем беседовать уже хотя бы потому, что это помешает им провести откровенный разговор с самими собой. Посторонние люди — особенно недоброжелательно настроенные — помешают оставить весь негатив и ментальный мусор в прошлом и пойти по жизни дальше налегке.

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