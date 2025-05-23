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Три знаки, яким сьогодні краще ні з ким не спілкуватися
Напружений і конфліктний день, протягом якого конфлікти спалахують з різних — зокрема і зовсім незначних — приводів, а їхній результат може виявитися несподіваним і непередбачуваним — аж до розриву взаємин із тими, хто нам дорогий, так що бажано скоротити спілкування з ними до мінімуму.
Сьогодні, 23 травня, побути на самоті рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них краще взагалі утриматися від спілкування.
Овен
Овнам бажано ні з ким не спілкуватися вже хоча б тому, що в іншому разі — зіткнувшись із неприємними ним людьми — вони ризикують не лише всерйоз зіпсувати собі настрій, а й наговорити співрозмовникам масу неприємних речей, про що дуже скоро пошкодують.
Близнята
Близнятам, які без спілкування почуваються як риби без води, зірки дозволяють спілкуватися з усіма, крім рідних та близьких людей. Сварка з ними стане особливо образливою і прикрою — тож треба уникати такої зустрічі, оскільки вона може закінчитися не дуже приємно.
Риби
Рибам сьогодні не варто ні з ким розмовляти вже хоча б тому, що це завадить їм провести відверту розмову з самими собою. Сторонні люди — особливо недоброзичливо налаштовані — завадять залишити весь негатив і ментальне сміття в минулому і піти по життю далі без нічого.
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