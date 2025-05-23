- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье раздались взрывы
Россияне продолжают атаковать украинские города.
В ночь на 23 мая 2025 года на территории Запорожской области прогремели взрывы .
Об этом информирует "Общественное.Запорожье".
"В Запорожье были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.
Информацию о звуках взрывов подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .
"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в сообщении в социальных сетях.
Напомним, что ранее под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто.
В УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат".