В Запорожье раздались взрывы

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В ночь на 23 мая 2025 года на территории Запорожской области прогремели взрывы .

Об этом информирует "Общественное.Запорожье".

"В Запорожье были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.

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Информацию о звуках взрывов подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в сообщении в социальных сетях.

Напомним, что ранее под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто.

В УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат".

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