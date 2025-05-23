ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье раздались взрывы

Россияне продолжают атаковать украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 23 мая 2025 года на территории Запорожской области прогремели взрывы .

Об этом информирует "Общественное.Запорожье".

"В Запорожье были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.

Информацию о звуках взрывов подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в сообщении в социальных сетях.

Напомним, что ранее под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто.

В УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат".

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie