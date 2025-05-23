На Запоріжжі пролунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 23 травня 2025 року на території Запорізької області пролунали вибухи.

Про це інформує “Суспільне.Запоріжжя”.

“У Запоріжжі було чутно звуки вибух”, — йдеться у повідомленні.

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Інформацію про звуки вибухів підтвердив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, — написав він у повідомленні у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше під Скадовськом вибухнуло авто з російськими офіцерами: не вижив ніхто.

В УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “Ахмат”.

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