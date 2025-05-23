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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
128
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1 хв

На Запоріжжі пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 23 травня 2025 року на території Запорізької області пролунали вибухи.

Про це інформує “Суспільне.Запоріжжя”.

“У Запоріжжі було чутно звуки вибух”, — йдеться у повідомленні.

Інформацію про звуки вибухів підтвердив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях”, — написав він у повідомленні у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше під Скадовськом вибухнуло авто з російськими офіцерами: не вижив ніхто.

В УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “Ахмат”.

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