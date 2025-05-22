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У Кропивницькому сталася серія вибухів (оновлено)
Тривогу на Кіровоградщині було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.
У четвер вдень, 22 травня, у Кропивницькому під час повітряної тривоги сталися вибухи. Перші два вибухи пролунали - близько 14:40, другі - за понад 20 хвилин.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.
“У Кропивницькому чути вибухи”, - повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Зауважимо, що від 12:11 у Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, а потім - про швидкісну ціль у напрямку Кропивницького.
За інформацією моніторингових каналів, було застосовано дві балістичні ракети. Наразі інформації від влади про збиття немає.
Близько 15:00, менш ніж за пів години, військові знову повідомили про швидкісну ціль з Криму в напрямку Кіровоградщини. Мешканців Кропивницького просять перебувати в укриттях.
Як повідомлялося, вночі 22 травня росіяни атакували Україну безпілотниками. Крім того, військові РФ застосували балістичну ракету “Іскандер-М“. Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.
Окрім того, зранку у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через БпЛА. У столиці сталися вибухи, спрацювали сили ППО.
Втім, уламки дрона впали на території школи в Дарницькому районі. За інформацією КМВА, минулося без постраждалих і займання.