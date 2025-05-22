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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1265
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Військові попередили про загрозу російських безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Зранку 22 травня у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Існує загроза російських безпілотників.

Про це повідомила місцева влада.

“У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА”, - повідомили в КМВА.

Тим часом її очільник Тимур Ткаченко уточнив, що до міста наближаються ворожі БпЛА, а тому можлива робота ППО.

Зауважимо, що у столиці сирени залунали о 07:39, а на Київщині - о 07:20. “Почервоніли” також сусідні регіони. За інформацією моніторингових каналів, наразі у повітрі фіксують 25 російськиих БпЛА.

Мапа тривог станом на 08:40 четверга, 22 травня.

Мапа тривог станом на 08:40 четверга, 22 травня.

Як повідомлялося, вночі 22 травня російські безпілотники атакували Україну. Працювали сили ППО. Зокрема, вибухи пролунали на Харківщині, у Павлограді, Миколаєві, Краматорському районі тощо.

Зауважимо, військовий аналітик Денис Попович наголошує на тому, що РФ готує "розумні" дрони. Основна мета росіян — забезпечити безпечне проходження дронів до цілі, попри намагання України перехопити їх або спотворити маршрут.

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