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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Військові попередили про загрозу російських безпілотників.
Зранку 22 травня у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Існує загроза російських безпілотників.
Про це повідомила місцева влада.
“У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА”, - повідомили в КМВА.
Тим часом її очільник Тимур Ткаченко уточнив, що до міста наближаються ворожі БпЛА, а тому можлива робота ППО.
Зауважимо, що у столиці сирени залунали о 07:39, а на Київщині - о 07:20. “Почервоніли” також сусідні регіони. За інформацією моніторингових каналів, наразі у повітрі фіксують 25 російськиих БпЛА.
Як повідомлялося, вночі 22 травня російські безпілотники атакували Україну. Працювали сили ППО. Зокрема, вибухи пролунали на Харківщині, у Павлограді, Миколаєві, Краматорському районі тощо.
Зауважимо, військовий аналітик Денис Попович наголошує на тому, що РФ готує "розумні" дрони. Основна мета росіян — забезпечити безпечне проходження дронів до цілі, попри намагання України перехопити їх або спотворити маршрут.