РФ готує "розумні" дрони: експерт про нову загрозу для України

Шахеди / © ТСН.ua

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Російські окупанти постійно модернізують дрони-камікадзе типу «Шахед», намагаючись зробити їх більш захищеними від засобів української протидії, зокрема РЕБ (радіоелектронної боротьби) та систем ППО.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий аналітик Денис Попович.

За його словами, основна мета росіян — забезпечити безпечне проходження дронів до цілі, попри намагання України перехопити їх або спотворити маршрут.

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«Для ворога зараз важливо, щоб цей дрон досягав своєї цілі. І не був подавлений, відведений від курсу. Нова антена дозволяє серед хибних сигналів відокремлювати правильний і далі рухатись по курсу. Це означає, що ворог активно бореться з нашими системами РЕБ», — зазначив експерт.

Попович також зауважив, що російські фахівці намагаються протидіяти й українським супутниковим системам, які дозволяють створювати фейкові координати або подавляти зв’язок із БПЛА.

«Він (ворог) для цього створює відповідні вироби. Це тривожний дзвінок, і треба над цим працювати«, — наголосив військовий аналітик.

Нагадаємо, за словами військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, російські «Шахеди» стали ще смертоноснішими. Окупанти почали встановлювати на них нові комбіновані бойові частини, щоб завдати найбільшого ураження.

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