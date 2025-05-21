В Україні зміняться ліміти на карткові перекази: кого торкнеться обмеження

Обмеження грошових переказів / © Getty Images

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З 1 червня 2024 року в Україні набувають чинності нові обмеження на карткові грошові перекази для фізичних осіб. Місячний ліміт залежатиме від рівня фінансового ризику клієнта.

Про це повідомив фінансовий експерт Андрій Шевчишин в етері Громадського радіо.

Для українців, віднесених до категорії середнього та низького ризику, місячний ліміт на перекази буде зменшено до 100 тисяч гривень. Водночас для клієнтів високого ризику сума переказів обмежиться 50 тисячами гривень на місяць.

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Клієнти високого ризику — це особи, які не мають підтвердженого офіційного доходу.

«Це можуть бути різні верстви населення. Якщо немає офіційного заробітку, немає ніякого руху по картках, а потім різко надходять великі суми дуже часто — це формує підозри щодо махінацій. Відповідно банки до таких людей можуть більш прискіпливо придивлятися. І, якщо будуть виявлені порушення, вони можуть заблокувати такий рахунок», — зазначив експерт.

Андрій Шевчишин підкреслив, що такі рішення є частиною домовленостей України з МВФ та ФАТФ — міжнародною організацією, що протидіє відмиванню незаконних грошей. За його словами, всі кошти повинні відстежуватися.

«Для України було підвищено планку до 150 тисяч гривень, які відслідковувалися фінансовим моніторингом, який якраз і слідкував за усім дотриманням вимог ФАТФ. І далі Нацбанк спочатку ввів ці обмеження. 150, потім 100 тисяч гривень. А потім банки стали святішими за Папу і сказали „давайте ми будемо це робити самостійно, згідно підписаного між багатьма банками меморандуму“. І Нацбанк погодився, а далі зняв обмеження. Тепер, дотриманням оцих обмежень і фінансовим моніторингом займаються саме банки», — підкреслив Шевчишин.

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Він також уточнив, що контроль з боку банків поширюватиметься не лише на карткові перекази, а й на рухи коштів за IBAN.

«Спочатку були введені обмеження лише по картках, потім подивилися і побачили, що додаткові рухи почали формуватися по IBAN. Це обхідний маневр. І зараз ліміти накладаються, наскільки мені відомо, і на картки, і на рух по IBAN», — додав експерт.

Андрій Шевчишин запевнив, що нові правила не стосуватимуться:

Волонтерів.

Зарплатних карток та всіх офіційних надходжень.

Осіб, які постійно звітують податковій і мають документацію про офіційний дохід.

«Також буде непогано, якщо у банку буде предʼявлено додаткові документи. І, коли ви відкриваєте рахунок — ви відверто пишете скільки ви плануєте щомісячно отримувати, і що це офіційно. І тоді банк буде більш лояльним до вас», — зазначив Шевчишин.

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