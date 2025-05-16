Ціни на комуналку в Україні: що здорожчало найбільше за рік

Комуналка додала у ціні / © УНІАН

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В Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги впродовж останнього року. Так, від квітня 2024 року середнє підвищення тарифів склало 20,1%.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики України.

Найбільше здорожчання зафіксовано у сфері електропостачання — ціна зросла на 63,6%.

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Зросли ціни також і на такі комунальні послуги:

водовідведення — на 0,6%

постачання води — на 0,7%

ремонт і утримання житлового фонду — на 3,3%

вивезення побутових відходів подорожчало на 10,7%

обслуговування багатоквартирних будинків — зростання на 18,9%

Водночас залишилися без змін тарифи на опалення, гарячу воду, постачання природного газу.

«Від початку 2025 року найпомітніше зросла вартість обслуговування багатоповерхівок — на 10,3%»,

Крім цього, незначно зросли ціни на:

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каналізацію — +0,6%

водопостачання — +0,7%

ремонт і утримання житла — +1,6%

вивезення побутових відходів — +1,6%

Нагадаємо, НБУ повідомив, що послуги ЖКГ в Україні зростатимуть до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Зокрема, дотаційні тарифи на електроенергію в Україні для побутових споживачів можуть зростати швидше. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергетиці внаслідок російських атак.