ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Ціни на комуналку в Україні: що здорожчало найбільше за рік

В Україні за останній рік відбулося значне здорожчання вартості житлово-комунальних послуг. Найбільше здорожчала електроенергія.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Комуналка додала у ціні

Комуналка додала у ціні / © УНІАН

В Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги впродовж останнього року. Так, від квітня 2024 року середнє підвищення тарифів склало 20,1%.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики України.

Найбільше здорожчання зафіксовано у сфері електропостачання — ціна зросла на 63,6%.

Зросли ціни також і на такі комунальні послуги:

  • водовідведення — на 0,6%

  • постачання води — на 0,7%

  • ремонт і утримання житлового фонду — на 3,3%

  • вивезення побутових відходів подорожчало на 10,7%

  • обслуговування багатоквартирних будинків — зростання на 18,9%

Водночас залишилися без змін тарифи на опалення, гарячу воду, постачання природного газу.

«Від початку 2025 року найпомітніше зросла вартість обслуговування багатоповерхівок — на 10,3%»,

Крім цього, незначно зросли ціни на:

  • каналізацію — +0,6%

  • водопостачання — +0,7%

  • ремонт і утримання житла — +1,6%

  • вивезення побутових відходів — +1,6%

Нагадаємо, НБУ повідомив, що послуги ЖКГ в Україні зростатимуть до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Зокрема, дотаційні тарифи на електроенергію в Україні для побутових споживачів можуть зростати швидше. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергетиці внаслідок російських атак.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie