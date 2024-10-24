Комуналка в Україні: експерт пояснив, чому тарифи зростуть 2025 року

Між завершенням опалювального сезону і початком підготовки до наступного в Україні традиційно обговорюють підвищення тарифів на комунальні послуги.

Очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги 2025 року дійсно варто. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін.

Про це повідомив експерт Олег Попенко в коментарі виданню "24 Канал".

"Я очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення. Водночас у Міністерстві фінансів наголошують, що в оновленому Меморандумі з МВФ — немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак така можливість врахована. Утім, такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належним чином профінансована", — сказав Попенко.

Це розглядається як захід для вирішення проблем в енергетичному секторі, спричинених повномасштабною війною. Однак, реалізація такого кроку можлива лише за наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях.

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