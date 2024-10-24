Коммуналка в Украине: эксперт объяснил, почему тарифы вырастут в 2025 году

Между завершением отопительного сезона и началом подготовки к следующему в Украине традиционно обсуждается повышение тарифов на коммунальные услуги.

Ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги в 2025 году действительно стоит. Это подтверждается тем, что в меморандуме между Украиной и МВФ четко отмечено необходимость таких изменений.

Об этом сообщил эксперт Олег Попенко в комментарии "24 Каналу".

"Я ожидаю в следующем году поднятие тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения. В то же время в Министерстве финансов отмечают, что в обновленном Меморандуме с МВФ нет обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители, однако такая возможность учтена. Впрочем, такой шаг может оказаться возможным, если программа субсидий будет должным образом профинансирована", — сказал Попенко.

Это рассматривается как мера для решения проблем в энергетическом секторе, вызванных полномасштабной войной. Однако реализация такого шага возможна только при наличии достаточных финансовых ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть. Больше всего неплательщиков — в Днепропетровской и Харьковской областях.

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