Тарифы на воду в Украине: кому придется платить больше с 1 июня

Цены на услуги водоснабжения и водоотведения для большинства водоканалов выросли.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тарифы на водоснабжение и водоотвод для нежилых потребителей ряда водоканалов. Это решение было принято регулятором на заседании 28 мая.
Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, пишет "Укринформ".
"Население это не касается", — уточнил Тарасюк.
В частности, тариф на централизованное водоснабжение для небытовых потребителей в Киеве повысится до 25,7 грн за кубометр (с НДС) по сравнению с текущими 16,16 грн.
Следовательно, с 1 июня будут действовать следующие тарифы на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 30,36 грн
- КП "Водоканал" (Запорожье) — 24,53 грн
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — 17,45 грн
- "Львовводоканал" — 20,04 грн
- "Черновцыводоканал" — 23,89 грн
- "Киевводоканал" — 21,42 грн
- "Днепропроводоканал" — 24,18 грн
- "Житомирводоканал" — 32,34 грн
- "Черкассыводоканал" — 20,19 грн
В то же время оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС) с 1 июня будут такими:
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 11,88 грн
- КП "Водоканал" (Запорожье) — 10,45 грн
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — 6,87 грн
- "Львовводоканал" — 9,02 грн
- "Черновцыводоканал" — 10,28 грн
- "Киевводоканал" — 9,66 грн
- "Днепропроводоканал" — 11,69 грн
- "Житомирводоканал" — 17,24 грн
- "Черкассыводоканал" — 10,51 грн
В то же время, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются на уровне, установленном на 24 февраля 2022 года.
Ранее стало известно, что в Украине с 1 июня поднимутся тарифы на электроэнергию.
Читайте также: