Тарифы на воду в Украине: кому придется платить больше с 1 июня

Цены на услуги водоснабжения и водоотведения для большинства водоканалов выросли.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тарифы на водоснабжение и водоотвод для нежилых потребителей ряда водоканалов. Это решение было принято регулятором на заседании 28 мая.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, пишет "Укринформ".

"Население это не касается", — уточнил Тарасюк.

В частности, тариф на централизованное водоснабжение для небытовых потребителей в Киеве повысится до 25,7 грн за кубометр (с НДС) по сравнению с текущими 16,16 грн.

Следовательно, с 1 июня будут действовать следующие тарифы на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 30,36 грн

КП "Водоканал" (Запорожье) — 24,53 грн

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — 17,45 грн

"Львовводоканал" — 20,04 грн

"Черновцыводоканал" — 23,89 грн

"Киевводоканал" — 21,42 грн

"Днепропроводоканал" — 24,18 грн

"Житомирводоканал" — 32,34 грн

"Черкассыводоканал" — 20,19 грн

В то же время оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС) с 1 июня будут такими:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" — 11,88 грн

КП "Водоканал" (Запорожье) — 10,45 грн

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" — 6,87 грн

"Львовводоканал" — 9,02 грн

"Черновцыводоканал" — 10,28 грн

"Киевводоканал" — 9,66 грн

"Днепропроводоканал" — 11,69 грн

"Житомирводоканал" — 17,24 грн

"Черкассыводоканал" — 10,51 грн

В то же время, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются на уровне, установленном на 24 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что в Украине с 1 июня поднимутся тарифы на электроэнергию.

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