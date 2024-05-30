В Крыму ГУР поразило российский катер типа "Тунец" — СМИ

Что касается повреждения российских паромов, то источник журналистов не смог подтвердить эту информацию.
После взрывов в Крыму в ночь на 30 мая стало известно, что в результате операции ГУР Минобороны Украины был поражен российский катер типа КС-701 "Тунец".
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Силах безопасности и обороны Украины.
Источник издания заявил, что в результате операции украинского Главного управления разведки был поражен катер российских оккупантов типа КС-701 "Тунец".
Напомним, ночью российские телеграм-каналы писали, что оккупанты останавливали движение транспорта по Керченскому мосту. А жители оккупированной Керчи заявляли о звуках около 10 взрывов над городом.
Впоследствии крымский "чиновник" Олег Крючков сообщил, что ночью были повреждены два парома — железнодорожный и автомобильный.
"Собеседник LIGA.net не смог подтвердить поражение паромов, впрочем заявил, что бойцами ГУР был поврежден катер россиян КС-701 "Тунец". О поражении такого же катера в прошлом году сообщали Военно-морские силы ВСУ", – говорится в информации издания.
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Катер "Тунец" – характеристики
"Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом. В зависимости от модификации он предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина катера "Тунец" составляет 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие суда в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС России.
Отметим, этой же ночью войска РФ ударили по Украине крылатыми ракетами и дронами. ПВО сбила 7 из 11-ти ракет и все 32 вражеских беспилотника.
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