Последствия взрыва на базе окупантов в Донецке: видео

Местные жители сообщают о телах военных на месте "прилета".

В Сети появилось видео последствий удара по военной базе российской армии во временно оккупированном Донецке, где вечером в среду, 29 мая, произошел мощный взрыв.

На опубликованных кадрах, снятых местными жителями, видны останки разрушенного здания, обломки которого валяются на проезжей части улицы в Киевском районе города.

“Прикинь, сколько там было военных? Там люди валяются!” — комментирует увиденное автор видео.

Последствия удара по базе оккупантов в Донецке

Украинский журналист Денис Казанский предположил, что местные жители зафиксировали последствия прилета по расположению российских военных в Донецке.

Ранее появились кадры мощного взрыва, от которого над городом поднялся гигантский столб дыма.

На базе оккупантов в Донецке прогремел мощный взрыв

Официальной информации от украинских военных об атаке на базу окупантов в Донецке пока не было.

Напомним, 11 мая в оккупированном Донецке прогремели взрывы – произошел "прилет" по ресторану, где боевики праздновали 10 лет провозглашения так называемой "ДНР".

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