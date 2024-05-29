Наслідки вибуху на базі окупантів в Донецьку: відео

Місцеві мешканці повідомляють про тіла військових на місці "прильоту".

У Мережі з’явилося відео наслідків удару по військовій базі російської армії в тимчасово окупованому Донецьку, де увечері в середу, 29 травня пролунав потужний вибух.

На опублікованих кадрах, які зняли місцеві мешканці, видно рештки зруйнованої будівлі, уламки якої валяються на проїжджій частині вулиці в Київському районі міста.

“Прикинь, скільки там було військових? Там люди валяються!” - коментує побачене автор відео.

Наслідки удару по базі окупантів в Донецьку

Український журналіст Денис Казанський припустив, що місцеві мешканці зафіксували наслідки "прильоту" по розташуванню російських військових у Донецьку.

Раніше з’явилися кадри потужного вибуху, від якого над містом здійнявся велетенський стовп диму.

На базі окупантів у Донецьку пролунав потужний вибух

Офіційної інформації від українських військових про атаку на базу окупантів в Донецьку наразі не було.

Нагадаємо, 11 травня в окупованому Донецьку пролунали вибухи – стався "приліт" по ресторану, де бойовики святкували 10 років проголошення так званої "ДНР".

Читайте також: