Удари по окупантах у Нетайловому на Донеччині – відео від військових

Сили Оборони атакують окупантів в Донецькій області.
Солдати окупаційної армії РФ не припиняють тиск після успіхів в селі Первомайське на Донеччині – силами піхоти ворог намагається просуватися далі, закріплюючись у будинках.
Як повідомляє DeepState, ситуація ускладнюється.
Проте, українські захисники завдали ураження окупантам в населеному пункті Нетайлове за допомогою FPV-дронів.
Нагадаємо, Сирський підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині.
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