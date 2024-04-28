Удари по окупантах у Нетайловому на Донеччині – відео від військових

Солдати окупаційної армії РФ не припиняють тиск після успіхів в селі Первомайське на Донеччині – силами піхоти ворог намагається просуватися далі, закріплюючись у будинках.

Як повідомляє DeepState, ситуація ускладнюється.

Проте, українські захисники завдали ураження окупантам в населеному пункті Нетайлове за допомогою FPV-дронів.

Село Нетайлове на мапі Deepstate

Нагадаємо, Сирський підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині.

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