Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удары по оккупантам в Нетайлово на Донетчине — видео от военных

Удары по оккупантам в Нетайлово на Донетчине — видео от военных

Удар по позициям оккупантов в Нетайлово / Фото: скриншот

Силы Обороны атакуют оккупантов в Донецкой области.

Солдаты оккупационной армии РФ не прекращают давление после успехов в селе Первомайское в Донецкой области — силами пехоты враг пытается продвигаться дальше, закрепляясь в домах.

Как сообщает DeepState, ситуация усложняется.

Однако украинские защитники нанесли поражение оккупантам в населенном пункте Нетайлово с помощью FPV-дронов.

Село Нетайлово на карте Deepstate / ©
Село Нетайлово на карте Deepstate

Напомним, Сырский подтвердил потерю трех сел в Донецкой области.

Читайте также:

Удар по оккупантам в Нетайлово: видео из Донецкого направления

Удар по оккупантам в Нетайлово: видео из Донецкого направления

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация