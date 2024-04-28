Удары по оккупантам в Нетайлово на Донетчине — видео от военных

Солдаты оккупационной армии РФ не прекращают давление после успехов в селе Первомайское в Донецкой области — силами пехоты враг пытается продвигаться дальше, закрепляясь в домах.

Как сообщает DeepState, ситуация усложняется.

Однако украинские защитники нанесли поражение оккупантам в населенном пункте Нетайлово с помощью FPV-дронов.

Село Нетайлово на карте Deepstate

Напомним, Сырский подтвердил потерю трех сел в Донецкой области.

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