Удары по оккупантам в Нетайлово на Донетчине — видео от военных

Силы Обороны атакуют оккупантов в Донецкой области.
Солдаты оккупационной армии РФ не прекращают давление после успехов в селе Первомайское в Донецкой области — силами пехоты враг пытается продвигаться дальше, закрепляясь в домах.
Как сообщает DeepState, ситуация усложняется.
Однако украинские защитники нанесли поражение оккупантам в населенном пункте Нетайлово с помощью FPV-дронов.
Напомним, Сырский подтвердил потерю трех сел в Донецкой области.
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