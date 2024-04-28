Италия передала Украине крылатые ракеты: Шаппс рассказал детали

Италия присоединилась к передаче Украине крылатых ракет.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью The Times.

"Storm Shadow – чрезвычайное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие оказывает очень существенное влияние", – сказал он на заводе MBDA в Великобритании.

По данным Defense Blog, Италия покупает Storm Shadow с конца 1990-х годов и, вероятно, за это время приобрела около двухсот единиц.

Кроме того, Шаппс подчеркнул, что Германия, по его мнению, тоже должна передать Украине крылатые ракеты.

"Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они внесли бы заметный вклад ", — сказал он. министр.

В то же время Великобритания выделила самый большой в истории пакет военной помощи для Украины в размере 617 млн долларов. В его состав среди прочего вошли 1600 ракет разных классов.

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