Італія передала Україні крилаті ракети: Шаппс розповів деталі

Італія приєдналася до передавання Україні крилатих ракет.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв'ю The Times.

"Storm Shadow – надзвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія передають цю зброю для використання, зокрема, в Криму. Ця зброя має дуже суттєвий вплив", – сказав він на заводі MBDA у Великій Британії.

За даними Defense Blog, Італія купує Storm Shadow з кінця 1990-х років і, ймовірно, за цей час придбала близько двох сотень одиниць.

Крім того, Шаппс наголосив, що Німеччина, на його думку, теж повинна передати Україні крилаті ракети.

"Франція, Велика Британія та Італія продемонстрували, що Taurus, Storm Shadow чи SCALP мають нищівну ефективність. Їхня кількість обмежена, а у Німеччині їх дуже багато. Тому так, без сумніву, їх треба надати. Вони зробили б помітний внесок", – сказав міністр.

Водночас Велика Британія виділила найбільший в історії пакет військової допомоги для України розміром 617 млн доларів. До його складу серед іншого ввійшли 1600 ракет різних класів.

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