Макрон готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для "защиты ЕС" — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить идею использования ядерных боеголовок Франции для "защиты ЕС" от угроз со стороны России.

Об этом французский президент сказал в интервью региональным газетам группы Ebra, в которую входит DNA.

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"Я выступаю за открытие этих дебатов, которые, следовательно, должны включать противоракетную оборону, стрельбу из дальнобойного оружия, ядерное оружие для тех, у кого есть или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Давайте поставим все на стол и посмотрим, что действительно защищает нас надежным образом", – сказал он.

Макрон добавил, что Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больше для защиты европейской земли.

Politico пишет, что Франция имеет около 300 ядерных боеголовок и является единственным ядерным государством в Европейском Союзе.

Напомним, польский президент Анджей Дуда обсудит размещение ядерного оружия на территории страны с премьером Туском.

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