Макрон готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для "защиты ЕС" — СМИ

Франция является единственным ядерным государством в Европейском Союзе.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить идею использования ядерных боеголовок Франции для "защиты ЕС" от угроз со стороны России.
Об этом французский президент сказал в интервью региональным газетам группы Ebra, в которую входит DNA.
"Я выступаю за открытие этих дебатов, которые, следовательно, должны включать противоракетную оборону, стрельбу из дальнобойного оружия, ядерное оружие для тех, у кого есть или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Давайте поставим все на стол и посмотрим, что действительно защищает нас надежным образом", – сказал он.
Макрон добавил, что Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больше для защиты европейской земли.
Politico пишет, что Франция имеет около 300 ядерных боеголовок и является единственным ядерным государством в Европейском Союзе.
Напомним, польский президент Анджей Дуда обсудит размещение ядерного оружия на территории страны с премьером Туском.
Ведущие новости сегодня:
- "Ожидали, что дойдем до Крыма за три дня": танкист рассказал, оправдали ли надежды легендарные "Леопарды"
- Секреты декларации судьи Ольги Юрдыги: как приобрести дом в элитном коттеджном городке за "копейки"
- Угрожает обвалом: станция метро в Киеве оказалась в опасности из-за строительства подземного ТЦ