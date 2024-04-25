Ядерное оружие в Польше: Дуда обсудит размещение с премьером

Президент и премьер Польши обсудят этот вопрос на встрече 1 мая.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что пригласил премьер-министра страны Дональда Туска обсудить с ним размещение ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing.

Об этом информирует телеканал TVN24.

Дуда напомнил, что во время его недавнего визита в США вопрос программы обмена ядерным оружием и возможного участия в ней Польши "возникал в разговорах с политиками и журналистами".

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"Я дал комментарий по этому поводу для польской газеты. Премьер-министр Дональд Туск тогда сказал, что хотел бы встретиться со мной на эту тему и поговорить. Я ответил, что, конечно, готов", – заявил польский лидер.

Дуда добавил, что направил Туску приглашение на встречу в президентском дворце на 1 мая до полудня.

Напомним, 22 апреля Дуда утвердительно ответил на вопрос, является ли тема обмена ядерным оружием с США предметом польско-американских переговоров. Президент Польши также заявил, что государство готово разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.

Как заявил после этого генсек НАТО Йенс Столтенберг, Альянс не ведет никаких переговоров по расширению обмена ядерным оружием.

Отметим, что программа обмена ядерным оружием НАТО действует с 1960-х годов и является одним из элементов ядерного сдерживания. Это связывает США и их союзников в Европе, не имеющих собственного ядерного оружия, является фактически распространением американского "ядерного зонта" на европейские страны.

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