У Байдена рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS

Киев всегда выполнял обещания не применять американское вооружение за пределами Украины.

В Администрации президента США заявили, что ВСУ не будут использовать тактические ракеты ATACMS вне международно признанной территории Украины.

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Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

Он заявил, что у США было достаточно времени, чтобы проверить, как Украина выполняет свои обязательства.

"У нас было достаточно времени, чтобы проверить, как украинское руководство выполняет обязательство, которое оно взяло на себя по применению систем, в том числе HIMARS, заверив, что будет использовать их только на украинской суверенной территории", — сказал Салливан.

Он отметил, что украинская сторона всегда выполняла обещания не применять американское вооружение вне Украины.

"Поэтому мы уверены, что они будут выполнять и эти обязательства (по ATACMS – ред.)", — подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател официально подтвердил предоставление Украине ракет большого радиуса действия ATACMS в предыдущем пакете помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.

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