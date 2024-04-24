Теперь развернем против Путина его планы: Зеленский о последствиях решения США

Зеленский заверил, что сейчас Украина будет делать все, чтобы компенсировать пол года, которые прошли в дебатах.

Вечером, 24 апреля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Помощь от США

Президент Зеленский поблагодарил американский Конгресс и главу Белого дома Джо Байдена за принятие и подписание пакета поддержки для Украины.

"Путь длиной полгода преодолели. Что бы кто ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся – нуждаемся, чтобы и дальше защищать жизнь от российских ударов", – сказал он.

По словам Зеленского, на днях украинская сторона активно работала с американскими партнерами, чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам.

"От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", – сказал глава государства.

Он поблагодарил президента Байдена и Конгресс, а также всех американцев, "чувствующих, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему".

Зеленский заверил, что сейчас Украина будет делать все, чтобы компенсировать пол года, которые прошли в дебатах.

"То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел – все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, действительно ценящего жизнь, на большее давление на Россию.

Саммит мира

Сегодня президент провел встречу с дипломатами, работающими в Украине от государств-партнеров и международных организаций по шагам ради Саммита мира.

Фронт

Президент Зеленский заслушал доклад главкома Сырского и министра обороны Умерова. Речь шла о поставках для наших воинов, подготовке бригад, действиях на передовой и против российской военной системы в целом.

"Во всех форматах, в каждой плоскости нам нужна сила, чтобы благодаря сильным позициям и сильным действиям быстрее достичь мира", – подытожил глава государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Теперь развернем ПРОТИВ ПУТИНА его планы! Зеленский о решении США, которого ждали полгода!