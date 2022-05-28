Пусковые установки РСЗО M142 HIMARS: характеристики, особенности, отличия от М270 MLRS

На следующей неделе администрация президента США Джо Байдена может предоставить Украине ракетные системы большой дальности в рамках пакета военной и безопасности Украины. Главная особенность этих систем в том, что они могут запускать ракеты на сотни километров, что поможет изменить ход войн. Характеристики M142 HIMARS, особенности системы — в материале ТСН.ua

О предоставлении ракетных систем сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Назначение пусковых установок M142

M142 HIMARS, универсальные пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) ведут огонь неуправляемыми реактивными снарядами на расстояние до 45 км, высокоточными ракетами M30 и M31 на дальность до 70 км, и, главное, баллистическими тактическими ракетами на расстояние.

Пусковые установки реактивных систем залпового огня M142 HIMARS предназначены для атаки на районы сосредоточения противника, его артиллерии и других вооружений, на командные пункты и системы управления, для атаки на грузовой транспорт, боевую технику, бронетранспортеры, системы ЧП, для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Преимущества реактивных систем залпового огня M142 HIMARS

M142 HIMARS могут использовать весь спектр ракет боеприпасов MLRS. Среди таких:

неуправляемые ракеты с кассетными боеприпасами, минами или «умными бомбами»,

управляемые кластерные боеприпасы,

управляемые ракеты малой и средней дальности,

самое главное – баллистическую ракетуа средней дальности MGM-140 ATACMS с боевым радиусом 300 км.

Благодаря тому, что на пусковой установке устанавливаются унифицированные контейнеры с разными типами боеприпасов, они могут использоваться:

Для поражения противника на сравнительно близком расстоянии они работают по аналогии с "Градами" и "Смерчами".

Если нужно точечно поразить противника на более отдаленной дистанции, M142 HIMARS отрабатывает как оперативно тактическое ракетное оружие по характеристикам даже более мощное, чем установка типа "Точка-У".

Главное преимущество M142 HIMARS, то, в чем больше всего нуждается сейчас украинская армия, система дает возможность запускать оперативно-тактические баллистические ракеты типа ATACMS. В зависимости от модификаций радиус действия ATACMS составляет от 140 до 300 км.

M142 HIMARS

История создания пусковых установок М270 MLRS и M142 HIMARS

M142 HIMARS – продолжение РСЗО М270 MLRS, которая была создана для обеспечения реактивной системы общей поддержки в 1970-х годах, разрабатывалась во второй половине 1990-х, а на вооружение начала поступать в 2002 году. HIMARS разрабатывалась как высокомобильная система залпового огня, с возможностью "стреляй-и-беги". Отсюда и название установки – аббревиатура HIMARS расшифровывается как высокомобильная артиллерийская ракетная система (High Mobility Artillery Rocket System). Мобильность достигается благодаря тому, что M142 HIMARS смонтирована на колесном шасси.

Технические характеристики M142 HIMARS

Вес – 16,25 т,

Длина – 7 м,

Ширина – 2,4 м,

Высота – 3,2 м,

Экипаж – 3 человека,

Калибр – 227 мм,

Количество ракет – 6×227 мм, или 1×MGM-140 ATACMS,

Темп стрельбы – 18 выстрелов/мин,

Эффективная дальность стрельбы – 32-70 км (ракеты калибра 227 мм), до 300 км (MGM-140 ATACMS), до 499 км (Precision Strike Missile),

Дальность движения – 480 км,

Максимальная скорость – 85 км/ч.

M142 HIMARS

Чем отличаются реактивные системы залпового огня М270 MLRS от M142

Основное отличие между M270 MLRS и M142 HIMARS в шасси (гусеница или колеса) и в "пакете" боеприпасов.

M270 MLRS – Multiple Launch Rocket System, переводимая как "ракетная система залпового огня" использует гусеничную базу боевой машины пехоты M2 Bradley. M142 HIMARS использует 6-колесный тактический грузовик M1140 FMTV.

– Multiple Launch Rocket System, переводимая как "ракетная система залпового огня" использует боевой машины пехоты M2 Bradley. использует тактический грузовик M1140 FMTV. Благодаря тому, что M270 MLRS имеет мощнее шасси, эта пусковая установка может нести больше боеприпасов, а именно, 2 контейнера по 6 ракеты, всего 12 ракет. Более маневренный M142 HIMARS несет только 1 контейнер с 6-ю ракетами.

имеет мощнее шасси, эта пусковая установка может нести больше боеприпасов, а именно, 2 контейнера по 6 ракеты, всего 12 ракет. Более маневренный несет только 1 контейнер с 6-ю ракетами. 270 MLRS может выпустить 12 ракет пакета в минуту, HIMARS для этого требуется вдвое меньше времени.

может выпустить 12 ракет пакета в минуту, для этого требуется вдвое меньше времени. M270 MLRS может одновременно нести две баллистические ракеты типа ATACMS, M142 HIMARS – одну ATACMS.

Стоимость реактивных M142 HIMARS

Стоимость HIMARS M270 составляет 5,1 млн. долларов.

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