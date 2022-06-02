Россия прекратила поставки газа в еще одну европейскую страну

Россия прекратила поставки газа в еще одну европейскую страну

Крупнейшая энергетическая компания Дании перестала получать газ от РФ после отказа платить за энергоресурсы российскими рублями.

Датская энергетическая компания Orsted от 1 июня больше не получает газ из России, которая на фоне войны против Украины требовала производить оплату за поставки в рублях.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление руководителя компании.

"Мы твердо отказываемся платить в рублях, и мы готовились к этому сценарию", – сказал генеральный директор Оrsted Мадс Ниппер.

Он также добавил, что нынешняя ситуация является основанием для того, чтобы "ЕС стал независимым от российского газа путем ускорения развития возобновляемой энергетики".

В то же время, в энергетической компании все еще надеются, что смогут обслуживать своих клиентов.

Ранее Россия прекратила поставки природного газа в Финляндию, Польшу и Болгарию из-за отказа от требования платить в рублях. А во вторник, 31 мая, перекрыли кран в Нидерланды.

Напомним, в ответ на санкции Запада, введенные против России из-за ее вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные покупатели должны платить за российский газ в рублях с 1 апреля.

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