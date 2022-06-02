Оккупанты попали в ловушку в Северодонецке, а теперь ВСУ "рвут" их, как львы – Арестович

Оккупанты попали в ловушку в Северодонецке, а теперь ВСУ "рвут" их, как львы – Арестович

Российские войска попали в ловушку в Северодонецке, а ВСУ провели успешный контрудар.

Украинские военные заманили россиян в ловушку в Северодонецке, удачно "сдав" город, а теперь "рвут" врага.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, удачно "сдав" город. Сейчас российское командование находится в шоке", – отметил Арестович.

По его словам, россияне уже отрапортовали о взятии Северодонецка, когда украинские войска нанесли жесткий встречный контрудар.

"И сейчас мочат московских товарищей в мясо, несмотря на их преимущество в авиации и артиллерии. Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры – тактические таланты", – сказал представитель ОП.

Арестович признал, что в Северодонецке продолжаются очень жесткие бои, ведь российское командование сейчас бросает все имеющие силы на удержание Северодонецка.

"Наши реально рвут сейчас противника, как львы, несмотря на его огневое преимущество. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это – мастерство. Круче противника", — подытожил он.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты пытаются оцепить ВСУ в Северодонецке, но те не отходят.

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