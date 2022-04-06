Венгрия готова платить за российский газ рублями

В то же время абсолютное большинство стран мира отказались подчиняться путинскому ультиматуму.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить Россию за поставки газа в рублях.
Об этом он заявил во время пресс-конференции по случаю победы на парламентских выборах в Венгрии.
"Для нас не будет проблемой заплатить в рублях. Если россияне хотят, чтобы мы платить в рублях – будем платить в рублях", – заявил Орбан.
Напомним, ранее Словакия заявила, что готова платить за российский газ рублями. В то же время Литва в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине полностью отказалась от российского газа.
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