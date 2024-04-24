Тепер розвернемо проти Путіна його плани: Зеленський про наслідки рішення США

Зеленський запевнив, що зараз Україна буде робити все, "щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах".

Увечері, 24 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Допомога від США

Президент Зеленський подякував американському Конгресові і очільнику Білого дому Джо Байдену за ухвалення і підписання пакет підтримки для України.

"Шлях довжиною пів року подолали. Хай би що хто казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів", – сказав він.

За словами Зеленського, цими днями українська сторона активно працювала з американськими партнерами, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам.

"Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки", – сказав глава держави.

Він подякуав президенту Байдену і Конгресу, а також усім американцям, "які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятися йому".

Зеленський запевнив, що зараз Україна буде робити все, "щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах".

"Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, усі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст і сіл – усе це повинне мобілізувати нас, кожного у світі, хто справді цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб усі наші домовленості з Президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків", – додав глава держави.

Саміт миру

Сьогодні президент провів зустріч із дипломатами, які працюють в Україні від держав-партнерів і міжнародних організацій щодо кроків заради Саміту миру.

Фронт

Президент Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського та міністра оборони Умєрова. Йшлося про постачання для наших воїнів, підготовку бригад, дії на передовій і проти російської воєнної системи загалом.

"В усіх форматах, у кожній площині нам потрібна сила, щоб завдяки сильним позиціям та сильним діям швидше досягти миру", – підсумував глава держави.

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Тепер розвернемо ПРОТИ ПУТІНА його плани! Зеленський про рішення США, на яке чекали пів року!