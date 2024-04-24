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Коли білоруський диктатор піде "на спокій": відповідь Лукашенка

Коли білоруський диктатор піде "на спокій": відповідь Лукашенка

Фото: Associated Press

Путінський посіпака хоче мати поруч "людину, яка не зрадить".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, коли він буде готовий піти "на спокій". Мовляв, люди мають сказати йому про це.

Про це пише телеграм-канал Belta.

"Я піду на спокій тільки тоді, коли ви мені в якійсь формі скажете: "Все". І коли поруч стоятиме людина, яка не зрадить, яка йтиме на барикади, не боячись. Яка не буде зважати ні на що, навіть на власне життя", – зазначив Лукашенко.

Раніше йшлося про чотири основні сценарії загроз з боку Лукашенка та Білорусі.

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