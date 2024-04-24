Коли білоруський диктатор піде "на спокій": відповідь Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, коли він буде готовий піти "на спокій". Мовляв, люди мають сказати йому про це.

Про це пише телеграм-канал Belta.

"Я піду на спокій тільки тоді, коли ви мені в якійсь формі скажете: "Все". І коли поруч стоятиме людина, яка не зрадить, яка йтиме на барикади, не боячись. Яка не буде зважати ні на що, навіть на власне життя", – зазначив Лукашенко.

Раніше йшлося про чотири основні сценарії загроз з боку Лукашенка та Білорусі.

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