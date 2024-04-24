Україна більше не зможе перейти до наступу — британський полковник

Полковник британської армії Річард Кемп заявив, що запізніла допомога Заходу вже не дозволить Україні перехопити ініціативу на полі бою.

Нові пакети допомоги Україні допоможуть їй витримати можливий майбутній наступ росіян, але не дозволять перехопити ініціативу і повернутися до наступу.

Про це полковник британської армії Річард Кемп написав у своїй колонці для Telegraph.

Він нагадує, що минулого літа були великі очікування щодо контрнаступу України, який мав би відкинути російські війська назад і створити передумови для перемоги. Однак цього не сталося, а наступ загальмувався і не досягнув значних успіхів.

"Цю невдачу можна цілком пояснити відмовою Заходу надати адекватну військову допомогу. Результатом стала тиха реакція у внутрішній політиці по обидва боки Атлантики, яка, безсумнівно, сприяла тому, що президент США не зміг вчасно провести через Конгрес наступний пакет допомоги, а також небажанню європейських країн посилити власну допомогу", - пише автор.

Кемп підкреслює, що поєднання величезних втрат української сторони і нестача боєприпасів дозволили російським військам повернутися до наступу і перехопити стратегічну ініціативу по всій зоні бойових дій. Поступово просуваючись вперед, російські війська досягли обмежених, але конкретних успіхів на фронті, змушуючи Україну здавати позиції, а також завдаючи серйозної шкоди українській інфраструктурі через повітряні атаки.

Нові пакети військової допомоги від США і Великої Британії, за умови швидкої доставки, можуть дозволити Україні стабілізувати лінію фронту, одночасно захищаючи інфраструктуру в тилу, а також виявитися критично важливими перед ймовірністю масштабного російського наступу влітку.

"Хоча нові пакети допомоги можуть дозволити притупити цю проблему, вони не дозволять Україні перехопити ініціативу і повернутися до наступу. Однією з причин цього є те, що Росія досягла панування в повітрі на багатьох напрямках, тоді як наземна протиповітряна оборона залишатиметься недостатньою. Інша причина полягає в тому, що втомлена війною Україна просто не має достатньо військ і після більш ніж двох років запеклих боїв, схоже, не бажає розпочинати масштабну мобілізацію, яка їй необхідна", - вважає Кемп.

На його думку, виклики перед Україною майже нездоланні. Серед причин він вказує те, що Росія має швидко зростаючу економіку воєнного часу і акумулювала величезні сили, якими вона готова пожертвувати заради досягнення цілей Путіна. Цей похмурий прогноз, за словами британського офіцера, погіршиться додатковою невизначеністю щодо результатів виборів у США та Великій Британії.

Нагадаємо, міністерство оборони США 24 квітня оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні загальною вартістю 1 мільярд доларів після довгої перерви.

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