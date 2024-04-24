Як союзники США готуються до “Трампа 2.0” — Reuters

У всьому світі союзники США вживають заходів для захисту або просування своїх інтересів на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до влади після листопадових виборів, що має рівні шанси, судячи з останніх опитувань громадської думки в штатах, що вагаються.

Про це пише Reuters.

Вони хочуть уникнути холодного ляпасу, якого їм завдала політика Трампа “Америка понад усе” минулого разу, що включала торговельні війни, розхитування безпекових альянсів, імміграційні репресії та вихід з глобальної кліматичної угоди.

Reuters поспілкувалося з дипломатами та урядовцями на п'яти континентах про підготовку до “Трампа 2.0”. Видання висвітлило мексиканські дискусії щодо нового міністра закордонних справ, який розуміється на політиці Трампа, роль австралійського посла в поспішному захисті угоди щодо підводних човнів та переговори німецького чиновника з губернаторами штатів-республіканців.

Деякі іноземні лідери контактували з Трампом напряму, незважаючи на ризик роздратувати його суперника на виборах, президента-демократа Джо Байдена. За словами джерела, обізнаного з розмовою, нещодавно Трампу телефонував наслідний принц Саудівської Аравії, а прем'єр-міністр Угорщини та президент Польщі зустрічалися з ним особисто протягом останніх тижнів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон також провів переговори з Трампом цього місяця на своєму курорті у Флориді. Пізніше він розповів журналістам у Вашингтоні, що їхня зустріч була приватною вечерею, на якій вони обговорили війну в Україні, війну в Ізраїлі та майбутнє НАТО.

Білий дім послався на коментар прессекретаря Карін Жан-П'єр, в якому вона заявила, що зустрічі, подібні до тієї, яку провів Кемерон, не є рідкістю. Вона відмовилася відповідати на запитання про зустріч Трампа з Орбаном або про дзвінок із Саудівської Аравії, про який вперше повідомили в The New York Times.

У передвиборчій кампанії Трампа заявили, що він обговорив питання безпеки з кожним з європейських лідерів, включаючи пропозицію президента Польщі Анджея Дуди про те, щоб члени НАТО витрачали на оборону не менше 3% валового внутрішнього продукту. Наразі вони прагнуть витрачати 2%.

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Джеремі Сурі, президентський історик з Техаського університету, сказав, що зустрічі кандидатів з дипломатами є нормальними, але додав, що вважає зустріч Трампа з Орбаном і дзвінок з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом незвичними.

Радник Трампа Брайан Г'юз сказав: “Зустрічі та дзвінки світових лідерів відображають визнання того, що ми вже знаємо вдома. Джо Байден слабкий, і коли президент Трамп буде приведений до присяги як 47-й президент Сполучених Штатів, світ стане більш безпечним, а Америка — більш процвітаючою”.

Кампанія не відповіла детально на питання про інші висновки в цій історії, але прессекретар кампанії Кароліна Левітт сказала: “Союзники Америки з тривогою сподіваються, що президент Трамп буде переобраний”.

“Обхідна дипломатія” Німеччини

Значна частина інформаційно-пропагандистської роботи з Трампом була менш прямою, ніж зустрічі з кандидатом. Німеччина будує мости з республіканською базою Трампа на державному рівні, нагадуючи партійним чиновникам, що вона інвестує значні кошти в американську промисловість, пише Reuters.

Пам'ятаючи про те, що Трамп погрожував каральними тарифами німецькій автомобільній промисловості, будучи президентом, а тепер хоче накласти мінімум 10% мита на весь імпорт, якщо повернеться на посаду, Німеччина використовує трансатлантичного координатора, щоб підготуватися до “Трампа 2.0”.

Як координатор, Міхаель Лінк очолює те, що Берлін називає “обхідною дипломатією”, яка перетинає ЄС і націлена на країни, що вагаються, де Німеччина є великим інвестором.

“Було б надзвичайно важливо, якщо Дональд Трамп буде переобраний, запобігти каральним тарифам, які він планує запровадити на товари з ЄС”, — сказав він в інтерв'ю Reuters.

Міхаель Лінк додав, що зустрічався з губернаторами-республіканцями Оклахоми, Арканзасу, Алабами та Індіани. На кожній зупинці він пояснював, чому хороші торговельні зв'язки підтримують присутність Німеччини в США. Найбільшим експортером автомобілів американського виробництва є BMW (BMWG.DE) і Німеччина заявляє, що прямо чи опосередковано працевлаштовує 860 000 американців.

Лінк також зустрічався з представниками Демократичної партії, але його пріоритетом є лобіювання тих, хто може вплинути на Трампа.

Дружні до Трампа обличчя

За даними двох мексиканських джерел, урядовці Мексики зустрічаються з наближеними до Трампа особами для обговорення таких питань, як міграція та контрабанда фентанілу, синтетичного опіоїду, до Сполучених Штатів — питань, у яких Мексика може зіткнутися з більшим тиском з боку США за іншої адміністрації Трампа.

Трамп заявив, що накаже Пентагону “належним чином використати сили спеціального призначення” для атаки на керівництво картелю та його інфраструктуру, що навряд чи отримає благословення мексиканського уряду.

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Мексиканські чиновники також обговорили Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, яка була востаннє переглянута за президентства Трампа у 2020 році і має бути переглянута у 2026 році, додали джерела. У своїх нещодавніх публічних виступах Трамп похвалив нову редакцію цієї угоди.

І на знак того, наскільки важливі особисті стосунки при Трампі, правляча партія Мексики розглядає альтернативні кандидатури на посаду наступного міністра закордонних справ залежно від того, хто з кандидатів, Трамп чи Байден, має більше шансів на перемогу, повідомили два джерела, знайомі з перебігом дискусії.

У Мексиці в червні відбудуться президентські вибори. Якщо кандидат від правлячої партії Клаудія Шейнбаум переможе, як очікується, вона вступить на посаду в жовтні, за місяць до виборів у США. Якщо ж опитування вкажуть на перемогу Трампа, вона, швидше за все, обере міністром закордонних справ Марсело Ебрарда, повідомили джерела.

Ебрард обіймав посаду міністра закордонних справ Мексики за часів президентства Трампа, і на батьківщині його вважали таким, що тримав себе в руках у відносинах з адміністрацією. У штабі Шейнбаум заявили, що вона ще не готова оголосити про свій вибір.

Японський “шепотун” Трампа

Щоб посилити свою дипломатичну взаємодію з табором Трампа, Японія готується відрядити Сунао Такао, перекладача з гарвардською освітою, який допоміг колишньому прем'єр-міністру Сіндзо Абе зблизитися з Трампом за грою в гольф.

Інший колишній прем'єр-міністр Японії, Таро Асо, зустрівся з Трампом у Нью-Йорку 23 квітня, за словами представника передвиборчого штабу.

Найближчий союзник Америки в Азії побоюється, що Трамп може відродити торговий протекціонізм і вимагати більше грошей на утримання американських військ в Японії, кажуть урядовці.

Британській лейбористській партії, яка зараз перебуває в опозиції, але є сильним фаворитом на виборах, що очікуються до кінця року, можливо, доведеться піднятися на крутіший пагорб, щоб досягти хороших відносин з адміністрацією Трампа, пише Reuters.

Номінальний міністр закордонних справ лейбористів Девід Ламмі одного разу написав у журналі Time, що Трамп є “жінконенависником і неонацистським соціопатом”. За словами представника лейбористів, Ламмі зараз працює над налагодженням зв'язків з республіканцями. Він додав, що Ламмі зустрічався з республіканськими діячами, які розглядаються як кандидати на посади в кабінеті Трампа, в тому числі з Майком Помпео, колишнім держсекретарем США за часів правління Трампа.

Ламмі відмовився давати інтерв'ю, але заявив, що багато британських політиків критикують Трампа, і він буде представляти інтереси Британії на посаді міністра закордонних справ незалежно від того, хто займе Білий дім.

Вікторія Коутс, колишня заступниця радника з національної безпеки при Трампі, заявила, що перемога лейбористів може означати важку смугу для американо-британських відносин у разі перемоги Трампа, посилаючись на “особисту злобу” з боку лейбористів.

Тривога в Австралії

Посол Австралії в США Кевін Радд нещодавно викликав гнів Трампа через критику колишнього президента в минулому. В інтерв'ю минулого місяця Трамп сказав: “Якщо він взагалі вороже налаштований, він не залишиться там надовго”.

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг виступила на захист Радда, заявивши, що він залишиться на посаді посла, якщо Трамп повернеться до влади.

За лаштунками Радд намагається захистити ключову оборонну угоду від розірвання Трампом, повідомило австралійське дипломатичне джерело.

Адміністрація Байдена погодилася допомогти Австралії зробити перший крок до створення флоту атомних підводних човнів, продавши Канберрі від трьох до п'яти ударних підводних човнів класу “Вірджинія”.

Радд підштовхнув Канберру до швидкого ухвалення законодавства, яке наблизить її до американських стандартів контролю над озброєннями і створить спеціальний орган з ядерної безпеки, в надії, що це ускладнить продаж для Трампа, повідомило джерело.

Майкл Шубрідж з австралійського аналітичного центру Strategic Analysis вважає, що “Америка понад усе” Трампа все ще може зірвати угоду.

“У Трампа є всі важелі, щоб сказати: “ВМС США не мають достатньо, тому Австралія нічого не отримає”, — сказав експерт з питань оборони.

Reuters не вдалося з'ясувати позицію Трампа з цього питання. Під час передвиборчої кампанії він не висловлював жодних занепокоєнь щодо цієї угоди.

Стриманий підхід Південної Кореї

Колишній чиновник уряду Південної Кореї, який зараз базується у Вашингтоні, сказав, що адміністрація Байдена уважно стежить за іноземними урядами, і що Сеул вважає за краще розуміти мислення Трампа через лобістські фірми “прихованим чином”.

Лобістський округ Вашингтона гуде з південнокорейцями, які прагнуть зрозуміти погляди Трампа на торгівлю та інвестиції, включаючи те, що станеться з Законом Байдена про зниження інфляції (IRA), сказав чиновник уряду Південної Кореї.

IRA підтримує відновлення виробництва та енергетичний перехід. Трамп також підтримує повторне відновлення, але не прагнення Байдена перейти від викопного палива до зеленої енергетики.

Деякі союзники США використовують лобістів, пов'язаних з Трампом, включаючи Ballard Partners, якими керує Брайан Баллард, лобіст з Флориди, якого шукають за його тісні зв'язки з Трампом. Клієнтами Балларда є Японія та Демократична Республіка Конго, згідно з даними фірми та поданнями про розкриття інформації в США. Він відмовився називати інших.

“Багато членів нашої фірми були давніми союзниками колишнього президента”, — сказав Джастін Сейфі, партнер Балларда.

Міністерство закордонних справ Японії заявило, що звернулося за порадою та підтримкою до широкого кола експертів. Він відмовився коментувати стосунки з Баллардом.

Нагадаємо, раніше ми писали, як друге президентство Трампа може “розірвати” Європу на частини.

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