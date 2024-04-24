Как союзники США готовятся к "Трампу 2.0" — Reuters

Во всем мире союзники США принимают меры для защиты или продвижения своих интересов на случай, если бывший президент Дональд Трамп вернется к власти после ноябрьских выборов, что имеет равные шансы, судя по последним опросам колеблющихся штатов.

Об этом пишет Reuters.

Они хотят избежать холодной оплеухи, которую им нанесла политика Трампа «Америка превыше всего» в прошлый раз, включавшая торговые войны, расшатывание альянсов безопасности, иммиграционные репрессии и выход из глобального климатического соглашения.

Reuters пообщалось с дипломатами и членами правительства на пяти континентах о подготовке к “Трампу 2.0”. Издание осветило мексиканские дискуссии о новом министре иностранных дел, который разбирается в политике Трампа, роль австралийского посла в поспешной защите соглашения о подводных лодках и переговоры немецкого чиновника с губернаторами штатов-республиканцев.

Некоторые иностранные лидеры контактировали с Трампом напрямую, несмотря на риск раздражать его соперника на выборах президента-демократа Джо Байдена. По словам источника, осведомленного с разговором, недавно Трампу звонил по телефону наследный принц Саудовской Аравии, а премьер-министр Венгрии и президент Польши встречались с ним лично в течение последних недель.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также провел переговоры с Трампом в этом месяце на своем курорте во Флориде. Позже он рассказал журналистам в Вашингтоне, что их встреча была частным ужином, на котором они обсудили войну в Украине, войну в Израиле и будущее НАТО.

Белый дом сослался на комментарий пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, в котором она заявила, что встречи, подобные той, которую провел Кэмерон, не редкость. Она отказалась отвечать на вопрос о встрече Трампа с Орбаном или о звонке из Саудовской Аравии, о котором впервые сообщили в The New York Times.

В предвыборной кампании Трампа заявили, что он обсудил вопросы безопасности с каждым из европейских лидеров, включая предложение президента Польши Анджея Дуды о том, чтобы члены НАТО тратили на оборону не менее 3% валового внутреннего продукта. Пока они стремятся тратить 2%.

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Джереми Сури, президентский историк из Техасского университета, сказал, что встречи кандидатов с дипломатами являются нормальными, но добавил, что считает встречу Трампа с Орбаном и звонок с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом непривычным.

Советник Трампа Брайан Гьюз сказал: “Встречи и звонки мировых лидеров отражают признание того, что мы уже знаем дома. Джо Байден слаб, и когда президент Трамп будет приведен к присяге как 47-й президент Соединенных Штатов, мир станет более безопасным, а Америка более процветающей”.

Кампания не ответила подробно на вопросы о других выводах в этой истории, но пресс-секретарь кампании Каролина Левитт сказала: "Союзники Америки с тревогой надеются, что президент Трамп будет переизбран".

"Обходная дипломатия" Германии

Значительная часть информационно-пропагандистской работы с Трампом была менее прямой, чем встречи с кандидатом. Германия строит мосты с республиканской базой Трампа на государственном уровне, напоминая партийным чиновникам, что она инвестирует значительные средства в американскую промышленность, пишет Reuters.

Помня о том, что Трамп угрожал карательными тарифами немецкой автомобильной промышленности, являясь президентом, а теперь хочет наложить минимум 10% пошлины на весь импорт, если вернется на должность, Германия использует трансатлантического координатора, чтобы подготовиться к "Трампу 2.0".

Как координатор, Михаэль Линк возглавляет то, что Берлин называет "обходной дипломатией", которая пересекает ЕС и нацелена на колеблющиеся страны, где Германия является крупным инвестором.

"Было бы чрезвычайно важно, если Дональд Трамп будет переизбран, предотвратить карательные тарифы, которые он планирует ввести на товары из ЕС", — сказал он в интервью Reuters.

Михаэль Линк добавил, что встречался с губернаторами-республиканцами Оклахомы, Арканзаса, Алабамы и Индианы. На каждой остановке он объяснял, почему хорошие торговые связи поддерживают присутствие Германии в США. Крупнейшим экспортером автомобилей американского производства является BMW (BMWG.DE) и Германия заявляет, что прямо или косвенно трудоустраивает 860 000 американцев.

Линк также встречался с представителями Демократической партии, но его приоритетом является лоббирование тех, кто может повлиять на Трампа.

Дружественные к Трампу лица

По данным двух мексиканских источников, чиновники Мексики встречаются с приближенными к Трампу лицами для обсуждения таких вопросов, как миграция и контрабанда фентанила, синтетического опиоида, в Соединенные Штаты — вопросы, в которых Мексика может столкнуться с большим давлением со стороны США при другой администрации Трампа.

Трамп заявил, что прикажет Пентагону "надлежащим образом использовать силы специального назначения" для атаки на руководство картеля и его инфраструктуру, что вряд ли получит благословение мексиканского правительства.

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Мексиканские чиновники также обсудили Североамериканское соглашение о свободной торговле, которое было в последний раз пересмотрено при президентстве Трампа в 2020 году и должно быть пересмотрено в 2026 году, добавили источники. В своих недавних публичных выступлениях Трамп похвалил новую редакцию этого соглашения.

И в знак того, насколько важны личные отношения при Трампе, правящая партия Мексики рассматривает альтернативные кандидатуры на должность следующего министра иностранных дел в зависимости от того, кто из кандидатов, Трамп или Байден имеет больше шансов на победу, сообщили два источника, знакомые с ходом дискуссии. .

В Мексике в июне пройдут президентские выборы. Если кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум победит, как ожидается, она вступит в должность в октябре, за месяц до выборов в США. Если же опрос укажут на победу Трампа, она, скорее всего, выберет министром иностранных дел Марсело Эбрарда, сообщили источники.

Эбрард занимал должность министра иностранных дел Мексики во времена президентства Трампа, и на родине его считали держащим себя в руках в отношениях с администрацией. В штабе Шейнбаума заявили, что она еще не готова объявить о своем выборе.

Японский "шептун" Трампа

Чтобы усилить свое дипломатическое взаимодействие с лагерем Трампа, Япония готовится направить Сунао Такао, переводчика с гарвардским образованием, который помог бывшему премьер-министру Синдзо Абе сблизиться с Трампом за игрой в гольф.

Другой бывший премьер-министр Японии Таро Асо встретился с Трампом в Нью-Йорке 23 апреля, по словам представителя предвыборного штаба.

Ближайший союзник Америки в Азии опасается, что Трамп может возродить торговый протекционизм и потребовать больше денег на содержание американских войск в Японии, говорят чиновники.

Британской лейбористской партии, которая сейчас находится в оппозиции, но является сильным фаворитом на ожидаемых до конца года выборах, возможно, придется подняться на более крутой холм, чтобы достичь хороших отношений с администрацией Трампа, пишет Reuters.

Номинальный министр иностранных дел лейбористов Дэвид Ламми однажды написал в журнале Time, что Трамп является "женоненавистником и неонацистским социопатом". По словам представителя лейбористов, Ламми сейчас работает над налаживанием связей с республиканцами. Он добавил, что Ламми встречался с республиканскими деятелями, которые рассматриваются как кандидаты на должности в кабинете Трампа, в том числе с Майком Помпео, бывшим госсекретарем США во время правления Трампа.

Ламми отказался давать интервью, но заявил, что многие британские политики критикуют Трампа, и он будет представлять интересы Британии в должности министра иностранных дел независимо от того, кто займет Белый дом.

Виктория Коутс, бывшая заместитель советника по национальной безопасности при Трампе, заявила, что победа лейбористов может означать тяжелую полосу для американо-британских отношений в случае победы Трампа, ссылаясь на "личную злобу" со стороны лейбористов.

Тревога в Австралии

Посол Австралии в США Кевин Радд недавно вызвал гнев Трампа из-за критики бывшего президента в прошлом. В интервью прошлого месяца Трамп сказал: "Если он вообще враждебно настроен, он не останется там надолго".

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выступила в защиту Радда, заявив, что он останется в должности посла, если Трамп вернется к власти.

За кулисами Радд пытается оградить ключевое оборонное соглашение от расторжения Трампом, сообщил австралийский дипломатический источник.

Администрация Байдена согласилась помочь Австралии сделать первый шаг к созданию флота атомных подлодок, продав Канберри от трех до пяти ударных подлодок класса "Вирджиния".

Радд подтолкнул Канберру к скорейшему принятию законодательства, которое приблизит ее к американским стандартам контроля над вооружениями и создаст специальный орган по ядерной безопасности, в надежде, что это усложнит продажу для Трампа, сообщил источник.

Майкл Шубридж из австралийского аналитического центра Strategic Analysis считает, что "Америка превыше всего" Трампа все еще может сорвать сделку.

"У Трампа есть все рычаги, чтобы сказать: "ВМС США не имеют достаточно, поэтому Австралия ничего не получит", — сказал эксперт по вопросам обороны.

Reuters не удалось выяснить позицию Трампа по этому вопросу. Во время предвыборной кампании он не высказывал никаких беспокойств по этому соглашению.

Сдержанный подход Южной Кореи

Бывший чиновник правительства Южной Кореи, базирующийся сейчас в Вашингтоне, сказал, что администрация Байдена внимательно следит за иностранными правительствами, и что Сеул предпочитает понимать мышление Трампа через лоббистские фирмы "скрытым образом".

Лоббистский округ Вашингтона гудит с южнокорейцами, стремящимися понять взгляды Трампа на торговлю и инвестиции, включая произошедшее с Законом Байдена о снижении инфляции (IRA), сказал чиновник правительства Южной Кореи.

IRA поддерживает обновление производства и энергетический переход. Трамп также поддерживает повторное обновление, но не стремление Байдена перейти от ископаемого топлива к зеленой энергетике.

Некоторые союзники США используют лоббистов, связанных с Трампом, включая Ballard Partners, которыми руководит Брайан Баллард, лоббист из Флориды, которого ищут за его тесные связи с Трампом. Клиентами Балларда являются Япония и Демократическая Республика Конго согласно данным фирмы и представлениям о раскрытии информации в США. Он отказался называть других.

"Многие члены нашей фирмы были давними союзниками бывшего президента", — сказал Джастин Сейфи, партнер Балларда.

Министерство иностранных дел Японии заявило, что обратилось за советом и поддержкой к широкому кругу экспертов. Он отказался комментировать отношения с Баллардом.

Напомним, ранее мы писали, как второе президентство Трампа может "разорвать" Европу на части.

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