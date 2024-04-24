Сенат США принял законопроект о помощи Украине

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден подпишет его немедленно.

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.

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Соответствующее голосование транслировалось на сайте Сената.

За принятие законопроекта проголосовали 79 сенаторов, против высказались 18 законодателей.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что Джо Байден немедленно подпишет принятый Сенатом законопроект, чтобы как можно быстрее восстановить военную помощь Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме объяснили, как будут распределяться пособия для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер республиканцев в Сенате оценил перспективы принятия помощи Украине.

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