Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Воронежской области РФ заявили об атаке БпЛА

В Воронежской области РФ заявили об атаке БпЛА

В РФ заявили об атаке беспилотника/Фото: ASTRA

Власти области заявляют, что пострадавших и разрушений нет.

В Воронежской области России заявили об атаке беспилотника.

Об этом говорится в сообщении ТГ-канала ASTRA.

"На территории Воронежской области дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА", — заявил губернатор Воронежской области Гусев.

Он также заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что взрывы во временно оккупированном Джанкое прозвучали в районе аэропорта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация