В Воронежской области РФ заявили об атаке БпЛА

Власти области заявляют, что пострадавших и разрушений нет.

В Воронежской области России заявили об атаке беспилотника.

Также читайте Неспокойная ночь в Белгороде: над городом раздавались взрывы

Об этом говорится в сообщении ТГ-канала ASTRA.

"На территории Воронежской области дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА", — заявил губернатор Воронежской области Гусев.

Он также заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что взрывы во временно оккупированном Джанкое прозвучали в районе аэропорта.

Читайте также: