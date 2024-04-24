В Воронежской области РФ заявили об атаке БпЛА

Власти области заявляют, что пострадавших и разрушений нет.
В Воронежской области России заявили об атаке беспилотника.
Об этом говорится в сообщении ТГ-канала ASTRA.
"На территории Воронежской области дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА", — заявил губернатор Воронежской области Гусев.
Он также заявил, что пострадавших и разрушений нет.
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что взрывы во временно оккупированном Джанкое прозвучали в районе аэропорта.
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