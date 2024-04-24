В России задержан заместитель министра обороны Шойгу

В России был арестован замминистра обороны Тимур Иванов по подозрению в получении взятки.

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Об этом идет речь в сообщении Следственного комитета РФ.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.

Российские так называемые "СМИ" сообщают, что правоохранители проводят "специальные мероприятия" на даче Иванова в Дагестане. Его подозревают в получении взятки в размере 1 миллиона рублей.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатору Путину доложили о задержании зама Шойгу.

Сообщается, что Иванов занимался вопросами, связанными с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением армии. Также в его компетенцию входило строительство, реконструкция и ремонт объектов Минобороны. Он находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Великобритании, Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии из-за полномасштабной войны против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Шойгу заявил, что российская армия получит ЗРК С-500 в этом году.

Кроме того, мы ранее информировали, что потери РФ перевалили за 461 тысячу, сколько кафиров ликвидировано за сутки.

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