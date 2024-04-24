В России задержан заместитель министра обороны Шойгу

Диктатору Путину доложили о задержании зама Шойгу.
В России был арестован замминистра обороны Тимур Иванов по подозрению в получении взятки.
Об этом идет речь в сообщении Следственного комитета РФ.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.
Российские так называемые "СМИ" сообщают, что правоохранители проводят "специальные мероприятия" на даче Иванова в Дагестане. Его подозревают в получении взятки в размере 1 миллиона рублей.
Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатору Путину доложили о задержании зама Шойгу.
Сообщается, что Иванов занимался вопросами, связанными с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением армии. Также в его компетенцию входило строительство, реконструкция и ремонт объектов Минобороны. Он находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Великобритании, Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии из-за полномасштабной войны против Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Шойгу заявил, что российская армия получит ЗРК С-500 в этом году.
Кроме того, мы ранее информировали, что потери РФ перевалили за 461 тысячу, сколько кафиров ликвидировано за сутки.
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