В Белом доме объяснили, как будут распределять помощь для Украины

У Байдена заявили, что из-за затягивания с помощью на фронте в Украине возникли проблемы.

Соединенные Штаты сконцентрируют внимание на обеспечении ВСУ всем необходимым после того, как законопроект о поддержке Украины вступит в силу.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

Он отметил, что после решения неотложных потребностей внимание будет сосредоточено на обеспечении долгосрочной стратегии Киева по отражению агрессии РФ.

"Путин считает, что может тянуть время, поэтому должны попытаться наверстать часть этого времени. Итак, как только президент получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые им (украинской стороне – ред.) наиболее нужны сейчас", — отметил Кирби.

Он заявил, что уже после осени Соединенные Штаты продолжат общение с украинской стороной о том, какова долгосрочная стратегия Киева по противостоянию российским агрессорам, от чего будут зависеть следующие пакеты помощи.

Кроме того, он подтвердил, что из-за затягивания с помощью на фронте в Украине возникли проблемы. Кирби заверил, что президент Джо Байден подпишет законопроект о помощи Украине сразу после того, как он попадет в Белый дом.

"Я также могу вас заверить, что очень скоро после этого вы увидите первый пакет помощи в области безопасности для Украины", – отметил представитель администрации США.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят пакет оружия для Украины на миллиард долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия давит на США по поводу отправки Украине еще одной системы Patriot.

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