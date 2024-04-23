США, вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS большой дальности — CNN

Администрация американского президента Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине, который, как ожидается, составит около 1 миллиарда долларов. Новый пакет, вероятно, впервые будет содержать ракеты ATACMS большой дальности или армейские тактические ракетные системы.

Об этом сообщили CNN многочисленные источники.

"На брифингах в Конгрессе за последние недели представители администрации отметили, что США, вероятно, впервые пошлют Украине ATACMS большой дальности, или армейские тактические ракетные системы, в рамках нового пакета помощи, сообщили три источника", — говорится в материале.

Прошлой осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы средней дальности ATACMS, которая может достигать около 100 миль (160 км), в то время как версия большей дальности может достигать 190 миль (305 км).

"Ранее директор ЦРУ Билл Бернс засвидетельствовал, что Украина может проиграть войну до конца этого года без поддержки США, а главный генерал США в Европе, командующий EUCOM генерал Крис Каволи, заявил Конгрессу, что россияне имеют преимущество в артиллерии и боеприпасах 10 к 1", – сообщает CNN.

В целом Россия сохранила "значительное количественное преимущество" над Украиной в отношении боеприпасов, живой силы и оборудования, заявил официальный представитель НАТО, отметили в CNN.

Как ранее сообщал ТСН.ua со ссылкой на западные СМИ, ракеты с большим радиусом действия "на столе" в администрации Байдена и, вероятно, их присоединят к будущему пакету оборонной помощи. В то же время речь шла и о том, что окончательное решение еще не было принято.

Напомним, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал потрясающий, а главное – откровенный прогноз. По его словам, Украину ждет тяжелый период на фронте уже в мае.

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