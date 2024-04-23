США, ймовірно, вперше надішлють Україні ATACMS великої дальності - CNN

Адміністрація американського президента Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні, який, як очікується, становитиме близько 1 мільярда доларів. Новий пакет, ймовірно, вперше міститиме ракети ATACMS великої дальності, або армійські тактичні ракетні системи.

Про це повідомили CNN численні джерела.

"На брифінгах у Конгресі за останні тижні представники адміністрації зазначили, що США, ймовірно, вперше надішлють Україні ATACMS великої дальності, або армійські тактичні ракетні системи, у рамках нового пакету допомоги, повідомили три джерела", - йдеться у матеріалі.

Минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи середньої дальності ATACMS, яка може досягати близько 100 миль (160 км), тоді як версія більшої дальності може досягати 190 миль (305 км).

"Раніше директор ЦРУ Білл Бернс засвідчив, що Україна може програти війну до кінця цього року без підтримки США, а головний генерал США в Європі, командувач EUCOM генерал Кріс Каволі, заявив Конгресу, що росіяни мають перевагу в артилерії і боєприпасах 10 до 1", - повідомляє CNN.

Загалом, Росія зберегла "значну кількісну перевагу" над Україною щодо боєприпасів, живої сили та обладнання, заявив офіційний представник НАТО, зазначили у CNN.

Як раніше повідомляв ТСН.ua із посиланням на західні ЗМІ, наразі ракети з великим радіусом дії "на столі" в адміністрації Байдена і, ймовірно, їх долучать до майбутнього пакету оборонної допомоги. Водночас йшлося і про те, що остаточне рішення ще не ухвалили.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив приголомшливий, а головне – відвертий прогноз. За його словами, на Україну чекає важкий період на фронті вже у травні.

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