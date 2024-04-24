В Харькове прозвучала серия взрывов

Город обстреливают из баллистического вооружения.
В Харькове в ночь на 24 апреля прозвучала серия взрывов.
Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.
"В Харькове сильные взрывы. Будьте в безопасности!" – говорится в сообщении.
Военные объявили воздушную тревогу в Харькове и области из-за ракетной угрозы.
В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают, что захватчики обстреливают город из баллистики.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе с самого утра гремели взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.
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