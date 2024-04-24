В Харькове прозвучала серия взрывов

В Харькове в ночь на 24 апреля прозвучала серия взрывов.

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Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

"В Харькове сильные взрывы. Будьте в безопасности!" – говорится в сообщении.

Военные объявили воздушную тревогу в Харькове и области из-за ракетной угрозы.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают, что захватчики обстреливают город из баллистики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе с самого утра гремели взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.

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