Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

Утро 19 апреля тревожно началось на полуострове.
В ночь на 19 апреля 2024 года в Крыму раздались взрывы.
Об этом сообщает "Крымский ветер".
В Крыму было слышно 5 взрывов, сообщают очевидцы.
Слышно было в Мисхоре, Симферопольском районе, но громче всего в Севастополе и Балаклаве.
В некоторых районах Севастополя короткое время была слышна воздушная тревога, сообщают местные жители. Но ее быстро отключили.
Также взрывы прогремели в Красногвардейском.
Местные "власти" отреагировали на информацию о звуках взрывов.
"Громкие звуки, которые были слышны в городе — это, по предварительным данным, очередными "средствами ПВО" уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя. По информации Спасительной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали", — говорится в сообщении оккупационной "власти".
Мол, в городе вроде бы все спокойно.
Ранее сообщалось, что кафиры в Крыму зафиксировали опрокидывание бетереи "Градов".
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