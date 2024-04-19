Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы

В ночь на 19 апреля 2024 года в Крыму раздались взрывы.

Об этом сообщает "Крымский ветер".

В Крыму было слышно 5 взрывов, сообщают очевидцы.

Слышно было в Мисхоре, Симферопольском районе, но громче всего в Севастополе и Балаклаве.

В некоторых районах Севастополя короткое время была слышна воздушная тревога, сообщают местные жители. Но ее быстро отключили.

Также взрывы прогремели в Красногвардейском.

Местные "власти" отреагировали на информацию о звуках взрывов.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе — это, по предварительным данным, очередными "средствами ПВО" уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя. По информации Спасительной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали", — говорится в сообщении оккупационной "власти".

Мол, в городе вроде бы все спокойно.

Ранее сообщалось, что кафиры в Крыму зафиксировали опрокидывание бетереи "Градов".

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