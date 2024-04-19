В Днепре прогремели взрывы — СМИ

Идет беспокойная ночь для украинцев.

Во время масштабной воздушной тревоги, объявленной из-за запуска вражеских ракет, в Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщает Общественное.

Позже слышались повторные звуки взрывов.

"Шахеды" – на Харьковщине и Полтавщине, курсом на Днепропетровскую область.

Ракетная атака на Днепр продолжается.

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ.

Оставайтесь в укрытиях.

Также мониторинговые каналы сообщили о звуках взрывов в Кривом Роге.

Напомним, что враг поднял в воздух Ту-95МС.

В части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.

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