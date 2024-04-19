У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

Під час масштабної повітряної тривоги, яка була оголошена через запуск ворожих ракет, у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне.

Пізніше було чути повторні звуки вибухів.

"Шахеди" - на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область.

Ракетна атака на Дніпро триває.

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ.

Залишайтеся в укриттях.

Також моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у Кривому Розі.

Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС.

Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників.

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