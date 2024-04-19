У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

Триває неспокійна ніч для українців.
Під час масштабної повітряної тривоги, яка була оголошена через запуск ворожих ракет, у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це інформує Суспільне.
Пізніше було чути повторні звуки вибухів.
"Шахеди" - на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область.
Ракетна атака на Дніпро триває.
Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ.
Залишайтеся в укриттях.
Також моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у Кривому Розі.
Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС.
Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників.
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