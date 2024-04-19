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У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

Ілюстрація. Ворог атакував Дніпро / Фото: ТСН.ua

Триває неспокійна ніч для українців.

Під час масштабної повітряної тривоги, яка була оголошена через запуск ворожих ракет, у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне.

Пізніше було чути повторні звуки вибухів. 

"Шахеди" - на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область.

Ракетна атака на Дніпро триває. 

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ. 

Залишайтеся в укриттях.

Також моніторингові канали повідомили про звуки вибухів у Кривому Розі. 

Нагадаємо, що ворог підняв у повітря Ту-95МС

Наразі в частині України оголошена повітряна тривога, проте через загрозу ворожих безпілотників. 

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