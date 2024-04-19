Астрологічний прогноз на 19 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день категорично не підходить для початку нових справ – успіхом вони не увінчаються, а час та сили будуть витрачені даремно. Ухвалені тим часом рішення виявляться помилковими.

Символ дня: Чаша Грааль.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: блакитний, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, мають легкий перебіг і швидко закінчуються, проте їх не можна пускати на самоплив.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити жирну, смажену та копчену м'ясну їжу.

Стрижка дня: стригтись цього дня небажано.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: бажано проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщі і здійснюються протягом семи днів.

Табу дня: поганою прикметою вважаються розлита вода та розбитий посуд.

Цитата дня: «Змінюйте листя – зберігайте коріння, змінюйте думки – зберігайте принципи» (Віктор Гюго).

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