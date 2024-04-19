Астрологический прогноз на 19 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел – успехом они не увенчаются, а время и силы будут потрачены напрасно. Принятые в это время решения окажутся ошибочными.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, ультрамарин.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают легко и быстро заканчиваются, тем не менее, их нельзя пускать на самотек.

Питание дня: из рациона необходимо исключить жирную, жареную и копченую мясную пищу.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи вещие и сбываются в течение семи дней.

Табу дня: плохой приметой считаются пролитая вода и разбитая посуда.

Цитата дня: «Меняйте листья – сохраняйте корни, меняйте мнения – сохраняйте принципы» (Виктор Гюго).

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