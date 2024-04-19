"Очень серьезный инцидент": в Европе обеспокоены ударом беспилотников по ЗАЭС

Впервые с ноября 2022 г. ЗАЭС стала непосредственной мишенью в военных действиях.

Возвращение Запорожской АЭС под полный контроль компетентных органов власти является единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной аварии.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, пишет Укринформ.

"Последние тревожные события вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС — ред.), о которых на прошлой неделе сообщал генеральный директор МАГАТЭ, вызывают большую обеспокоенность и лишь усугубляют нашу обеспокоенность. В последние недели ЗАЭС испытывала удары беспилотников, в том числе над 6-м реакторным блоком ", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркнули, что это – "очень серьезный инцидент, поскольку впервые с ноября 2022 года ЗАЭС стала непосредственной мишенью в военных действиях".

"Ни один из серьезных рисков, определенных МАГАТЭ, не существовал до незаконного захвата станции Россией два года назад. Прекращение агрессивной войны России и возвращение ЗАЭС под полный контроль компетентных органов власти Украины является единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной аварии", — заявили в ЕС.

Напомним, 7 апреля российские кафиры заявили о налете беспилотников на оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре. По их словам, на станцию прилетели по меньшей мере три неизвестных дрона-камикадзе. Впоследствии инцидент подтвердили и ядерщики из МАГАТЭ.

В ГУР причастность Украины к этой атаке отрицали и объяснили, что эти удары БПЛА являются целенаправленной провокацией Кремля.

Между тем, в Генштабе ВСУ предупредили, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Украину. В Институте изучения войны (ISW) объяснили, почему россиянам выгодна такая провокация.

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